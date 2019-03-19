الاتحاد الأوروبي يواصل استعداداته لبريكست بدون اتفاق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يواصل الاتحاد الأوروبي استعداداته لإمكانية خروج بريطانيا من تحت مظلته (بريكست)، بدون اتفاق وذلك رغم تزايد احتمالات قيام لندن بتقديم طلب بإرجاء الموعد الذي كان محدداً أصلاً في 29 الشهر الجاري.

وفي هذا الإطار، اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي مجموعة تدابير تشريعية تتعلق بحقوق الضمان الاجتماعي للمواطنين المقيمين على ضفتي المانش بعد بريكست، وكذلك بحقوق الطلبة المشمولين ببرنامج المنح الدراسية الأوروبية (ايرسموس).

وتشمل التدابير أيضاً إقرار حق الصيادين الأوروبيين بالحصول على تعويضات مالية عندما تُغلق المياه الإقليمية البريطانية في وجههم في حال انسحبت بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق.

وتتعلق التدابير أيضاً باقتراح تعديلات على لوائح نظم استيراد وتصدير التقنيات والسلع والمعدات ذات الاستخدام المزدودج.

ويواصل وزراء الشؤون الأوروبية مداولاتهم اليوم في بروكسل بشأن السيناريوهات الممكنة، حيث “يعملون على تقديم المشورة القانونية لزعماء الدول الـ27 الذين سيتخذون قراراً سياسياً خلال القمة القادمة”، حسب مصدر مطلع.

وأشار المصدر إلى أن زعماء الدول الـ27 سيضطلعون بمهمة اتخاذ قرار بتأجيل بريكست في حال تقدمت بريطانيا بمثل هذا الطلب، مشدداً على ضرورة توفر دوافع قوية لمثل هذه التأجيل المحدد زمنياً.

ولكن إمكانية التأجيل لا تلغي استمرار احتمال غياب الصفقة أو ما يُعرف بـ”بريكست قاس”، ما يحتم على الدول الـ27، حسب المصدر، الاستمرار بتحضير خطط الطوارئ للتخفيف من حدة الضرر.