مسؤول فلسطيني: لا لقاءات مع بومبيو خلال زيارته للمنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أكد مسؤول فلسطيني كبير على ان لا لقاءات فلسطينية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الى المنطقة والتي تشمل الكويت واسرائيل ولبنان.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لا توجد لقاءات مع الإدارة الأمريكية الحالية ما لم تتراجع عن قراراتها بشأن القدس”.

وكانت القيادة الفلسطينية اوقفت اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية العام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية الى المدينة.

وأضاف المسؤول الفلسطيني “الطريق الى السلام واضح وهو قرارات الشرعية الدولية باقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمة القدس الشرقية على حدود 1967 وحل جميع قضايا الحل النهائي وعلى راسها قضية اللاجئين الفلسطينيين”.

ويصل بومبيو الى الكويت اليوم، على ان ينتقل الى اسرائيل مساء غد الأربعاء للقاء القادة الاسرائيليين وزيارة اماكن دينية بما فيها كنيسة القيامة والحائط الغربي في البلدة القديمة من مدينة القدس.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الامريكي الى اسرائيل عشية الانتخابات العامة المقررة في التاسع من نيسان/إبريل المقبل.

وردا على ذلك، قال بومبيو للصحفيين المرافقين له “إنها رحلة مخططة منذ فترة طويلة. سوف نقضي الكثير من الوقت في الحديث عن سورية، والتحديات هناك. هذه هي فرصتي الأولى لرؤية السفارة الجديدة منذ انتقالها أيضًا. أنا شخصياً أتطلع إلى ذلك وأن أحصل على فرصة للتحدث إلى فريقنا هناك. ثم سنتحدث أيضًا عن القضايا وكيف سنعمل بشكل مشترك ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه اسرائيل بما فيها حماس وحزب الله وإيران بالطبع”.

وأضاف بومبيو “هناك دائما انتخابات. لدينا انتخابات بعد سنة، وكانت لدينا انتخابات قبل أقل من شهر واحد. أنا ذاهب إلى إسرائيل بسبب العلاقة الهامة التي تربطنا. سيتغير القادة في كلا البلدين بمرور الوقت؛ هذه العلاقة هامة بغض النظر عن هوية القادة، وسنتحدث عن القضايا الاستراتيجية التي نعمل عليها معًا، ونتحدث عن مجموعة كاملة من الأشياء التي تهم كل من بلدينا. هذه هي المهمة المحددة”.

واعرب وزير الخارجية الأمريكي عن الأمل في عودة العلاقات الفلسطينية-الأمريكية يوما، وقال” عليهم أن يتحدثوا إلينا. ستكون هذه بداية جيدة. انظر ، نريد بشدة حلا جيدا. السيد كوشنر يعمل على خطة السلام في الشرق الأوسط. سيكون هناك وقت مناسب عندما نقدم قطعًا أكبر من ذلك. سيتعين على الفلسطينيين بالتأكيد أن يكونوا جزءًا من ذلك. صحيح، كما قلنا دائمًا، سيتعين على إسرائيل والفلسطينيين العمل بهذه الطريقة. نأمل أن يفعلوا ذلك، ونأمل أن نتمكن من التعامل معهم في الوقت المناسب حتى يتمكنوا من حل هذه المشكلة المستمرة منذ عقود”.