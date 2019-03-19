بلجيكا وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم لتعميق العلاقات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وقع كل من وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، ونظيره الإيطالي اينزو ميلانيزي، صباح اليوم في بروكسل مذكرة تفاهم لتعميق العلاقات بين البلدين.

ونصت المذكرة على وضع آليات ومناهج عمل من أجل تسهيل تبادل المعلومات وتعزيز الحوار واللقاءات على مستويات مختلفة.

وأشار الوزيران في تصريحات متطابقة بعد التوقيع، إلى أن الجديد في هذه المذكرة هو أنها تؤمن إطاراً للتعاون بين بروكسل وروما ليس على المستوى الثنائي فقط بل على المستويين الأوروبي والدولي ، ” الهدف هو تعميق التنسيق في المحافل الدولي، وإطلاق مبادرات ثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك”، وفق كلامهما.

وكان وزير الخارجية البلجيكي قد أكد قبل أشهر أنه بلاده مهتمة بمزيد من العمل مع إيطاليا لتعميق العلاقات الممتازة أصلاً بين الطرفين.