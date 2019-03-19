دي مايو، تعليقا على رفض ترامب لمبادرة الحزام الصينية: نقول إيطاليا أولاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء، وزير العمل والتنمية الاقتصادية في الحكومة الايطالية، لويجي دي مايو إن التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بمبادرة الحزام والطريق الصينية “لا يعني أننا نسير ضد الادارة الامريكية”، مؤكداً على أنه سيكون في زيارة إلى الولايات المتحدة الاسبوع القادم “للتحدث مع حلفائنا” في واشنطن.

وقال دي مايو، الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، الطرف الاكثر حماساً بشأن المبادرة في الائتلاف الثنائي الحاكم، “إيطاليا متحالفة مع رئيس دولة (دونالد ترامب) يقول: أمريكا أولاً، علينا أن تمتلك الشجاعة لنقول نحن: إيطاليا أولاً”، في إشارة إلى المصالح الإقتصادية الوطنية المتوقع جنيها من مبادرة الحزام والطريق، بالرغم مما تردد عن عدم رضا إدارة واشنطن لإنضمام إيطاليا إلى هذه المبادرة.

وأضاف دي مايو، في تصريح على هامش حملة إنتخابية لمرشح الحركة في إنتخابات محلية، “يوم السبت القادم، سأوقع على هذه الاتفاقية (مذكرة التفاهم) بوصفي وزيرا للتنمية الاقتصادية”. وقال إن “المبدأ هو دخول (صنع في إيطاليا) إلى الصين وليس العكس”.