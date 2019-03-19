الامم المتحدة: تقدم ملموس بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار طبقا لاتفاق الحديدة

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وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث حول تطبيق اتفاق الحُديدة باليمن، إنه “عقب نقاشات بناءة مع الطرفين، هناك تقدم ملموس نحو الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار طبقا لاتفاق الحُديدة”. 

وأشار في بيان الثلاثاء إلى أنه “سيتم عرض التفاصيل الفنية على الطرفين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار للتصديق عليها”.

وأضاف البيان: “إذ يرحب المبعوث الخاص بهذا التقدم الذي أحرزه الطرفان، يتطلع إلى سرعة التصديق على تلك الخطة من قبل لجنة تنسيق اعادة الانتشار. وتأمل الأمم المتحدة أن يُمهد هذا التقدم الطريق نحو التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن”.