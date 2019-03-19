الامم المتحدة: تقدم ملموس بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار طبقا لاتفاق الحديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث حول تطبيق اتفاق الحُديدة باليمن، إنه “عقب نقاشات بناءة مع الطرفين، هناك

تقدم ملموس نحو الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار طبقا

لاتفاق الحُديدة”.