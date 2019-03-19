الامم المتحدة: تقدم ملموس بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار طبقا لاتفاق الحديدة

نيويورك- قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث حول تطبيق اتفاق الحُديدة باليمن، إنه “عقب نقاشات بناءة مع الطرفين، هناكتقدم ملموس نحو الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار طبقالاتفاق الحُديدة”.
وأشار في بيان الثلاثاء إلى أنه “سيتم عرض التفاصيل الفنية على الطرفين في لجنة تنسيقإعادة الانتشار للتصديق عليها”.
وأضاف البيان: “إذ يرحب المبعوث الخاص بهذا التقدم الذيأحرزه الطرفان، يتطلع إلى سرعة التصديق على تلك الخطة من قبل لجنة تنسيقاعادة الانتشار. وتأمل الأمم المتحدة أن يُمهد هذا التقدم الطريق نحوالتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن”.