حكومة الوفاق الوطني الليبية: السراج يجتمع مع سلامة ونائبته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس-روما- استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ت. ويليامز.

ووفق تصريح صحفي للمجلس الرئاسي، “تناول الاجتماع أخر مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا”، كما أطلع المبعوث الاممي سراج “على الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني الجامع، ونتائج جولات ولقاءات السيد سلامة مع الأطراف الليبية في إطار جهوده لإنجاح المسار الديمقراطي، و تحقيق توافق وطني يشمل جميع الليبيين”.

وكان السراج قد استقبل في وقت سابق الثلاثاء قائد القيادة العسكرية الأميركية فى إفريقيا، الجنرال توماس والدهاوسير وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، بيتر بودي. وأفاد المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بأن “الزيارة تأتي في إطار نهج التشاور المنتظم الذي اقره البلدين الصديقين حول مستجدات الأوضاع في ليبيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

من جانبه جدد السفير الأمريكي “دعم الولايات المتحدة لحكومة الوفاق الوطني، والنهج التوافقي للسيد الرئيس وما اتخذه من خطوات في هذا الإتجاه”. كما “اتفق الجانبان على دعم خطة المبعوث الأممي لترسيخ المسار الديموقراطي من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية يمهد لها مؤتمر وطني جامع، مؤكدين بأنه لا حل عسكري للازمة الليبية الراهنة”.