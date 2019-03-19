الحكومة الايطالية تقرر الاستيلاء على سفينة (ماري يونيو) واستجواب طاقمها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر في وزارة الداخلية الايطالية بأن الشرطة المالية ستنفذ أمر استيلاء على سفينة (ماري يونيو) غير الحكومية، حيث يرافقها زورق للشرطة إلى ميناء لامبيدوزا. وذكرت أن طاقم السفينة سيتم إستجوابه في الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن سفينة ماري يونيو التابعة للمنظمة غير الحكومية (Mediterranea Saving Humans) قد دخلت المياه الايطالية قبالة ميناء جزيرة لامبيدوزا، وعلى متنها 49 مهاجراً تم انقاذهم على بعد حوالي 42 ميلاً من السواحل الليبية.

ووفقا لمصادر إعلامية، فقد عملت الشرطة المالية الايطالية على منع سفينة المنظمة غير الحكومية من دخول المياه الإقليمية الإيطالية، آمرة إياها بإطفاء محركاتها، لكن السفينة إستمرت في الإبحار حتى وصلت قبالة سواحل الجزيرة بإقليم صقلية .

وكان وزير الداخلية ماتيو سالفيني، الذي أعلن إغلاق موانئ إيطاليا أمام سفن المهاجرين، قدر رأى في تصريح سابق أنه يتعين القبض على طاقم السفينة إثر رفضه أوامر من خفر السواحل الايطالي بإيقاف محرك السفينة كما أنه لم يتجاوب مع البحرية الليبية.