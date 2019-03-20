إيطاليا: الشرطة المالية تستدعي قبطان (ماري يونيو) للإستجواب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – تم استدعاء قبطان سفينة (ماري يونيو) بييترو مارّوني، الليلة الماضية في ثكنة الشرطة المالية في لامبيدوزا لإستجوابه.

وقالت الشرطة المالية إنه “تم إشعار القبطان بأمر الحجز الاستباقي للسفينة”، التي “وصلت الليلة الماضية إلى الرصيف التجاري للجزيرة، وعلى متنها 48 مهاجراً”، مبينة أن “مارّوني حضر الى الثكنة برفقة مالك السفينة بيبي كاتشا والنائب الإيطالي إيرازمو بالاتسوتو”، من تيار اليسار.

وفي هذا السياق، كتب رئيس بلدية باليرمو ليولوكا أورلاندو، في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، “إن كانت سفينة (ماري يونيو) مذنبة بشيء ما، فهو إنقاذ الأرواح البشرية واحترام الدستور”. واختتم بالقول “إذا كانت هذه هي الحال، فأنا أيضًا متورط بإنقاذ الأرواح البشرية”.