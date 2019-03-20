إيطاليا: القبض على رئيس مجلس بلدية روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر أمنية إيطالية إنه تم القبض على رئيس مجلس بلدية العاصمة مارتشيللو دي فيتو بتهمة الرشوة.

وأضافت المصادر ذاتها أن “عناصر الدرك (كارابينيري) من القيادة الإقليمية لروما، قاموا هذا الصباح بتنفيذ التدبير الوقائي الصادر عن قاضي محكمة روما ضد 4 أشخاص”، مبينة أن “أمراً بالحبس صدر بحق إثنين من المشتبه بهم، أما الآخران فهما يخضعان للإقامة الجبرية”.

وذكرت المصادر أن “أمراً آخر بحظر مؤقت لممارسة النشاط الإستثماري، صدر ضد اثنين من رواد الأعمال”، وذلك “في سياق التحقيق المشترك، الذي يجري بتنسيق مكتب المدعي العام في العاصمة”.

واشارت المصادر الى أن “التحقيق يرتبط بمجموعة من الأشخاص المتورطين في منافسة بين بعضهم البعض، في مجال دفع الرشاوى وممارسة تأثيرات غير مشروعة، في سياق الإجراءات المتعلقة ببناء الاستاد الجديد التابع لفريق روما لكرة القدم، بناء فندق في محطة قطارات روما تراستيفيري السابقة، وإعادة تطوير منطقة الأسواق العامة السابقة في حي أوستيينسي بالعاصمة”.

وكشفت المصادر أن “التحقيقات ألقت الضوء على سلسلة من عمليات الفساد التي قام بها رجال الأعمال من خلال وساطة محام ورجل أعمال، يعملان كحلقة وصل مع رئيس مجلس بلدية العاصمة، للحصول على إجراءات مواتية لتنفيذ مشاريع إنشائية مهمة”.