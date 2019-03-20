مجلس الشيوخ الإيطالي يبتّ بشأن متابعة قضية سالفيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الى مقر مجلس الشيوخ، قصر (مداما)، حيث يتم اليوم التصويت على اقتراح السيناتور ماوريتسيو غاسبارّي، الذي يطالب برفض الإذن بالمضي قدماً ضد الأول إثر طلب قضاة كاتانيا (صقلية) مقاضاته بشأن سفينة (ديتشوتّي) التابعة لقوات خفر السواحل الإيطالية.

وكانت هيئة ادعاء أغريجنتو قد وجهت لسالفيني ورئيس مكتبه بوزارة الداخلية، ماتيو بيانتيدوزي جرائم الإحتجاز غير المشروع لأشخاص لغرض مارسة الضغط، إساءة استخدام السلطة، وإهمال الأعمال المكتبية الرسمية. وقد قام مكتب مدعي عام باليرمو لاحقا بتعديل الجرائم المزعومة، لتبقى الجريمة الوحيدة هي الإحتجاز غير المشروع، كما اسقط التهم الموجهة لمدير المكتب بيانتيدوزي.

وقال بيان لمجلس الشيوخ، إنه “إلى جانب وزير الداخلية، على مقاعد الحكومة، يجلس وزيرا الزراعة جان ماركو تشينتينايو، والإدارة العامة جوليا بوونجورنو”، حيث “تجري حاليا إعلانات التصويت”.

وأضاف البيان أن “الجلسة قد بدأت في ظل استمرار النقاش حول وثيقة لجنة الحصانة، التي طلبت عدم منح الإذن للمضي قدماً في القضية”، وأنه “سيتم التصويت بالاقتراع المتزامن الاسمي، اعتبارا من الساعة الواحدة بعد الظهر، دون إعلان فوري للنتيجة”.

وذكر البيان أنه “سيتم الإعلان عن النتيجة عند الساعة السابعة مساءً”، وأنه “سيكون من الممكن بالنسبة لأعضاء المجلس الذين لم يشاركوا بالتصويت، الإدلاء بأصواتهم بشكل واضح في فترة ما بعد الظهر، لأمناء مجلس الشيوخ”.