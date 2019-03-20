الاتحاد الأوروبي يبحث كيفية التموضع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تسعى مؤسسات الاتحاد الأوروبي للبحث عن موقف أوروبي “موحد ومتوازن” حول المستقبل بين بروكسل وبكين.

هذا ما أشار إليه مصدر أوروبي رفيع المستوى عشية القمة الأوروبية الدورية المقررة يومي غد وبعد غد في بروكسل والتي ستخصص جزءاً هاماً منها لبحث العلاقات مع الصين.

وحاول المصدر التخفيف من أهمية تباين وجهات نظر الدول الأعضاء، مفضلاً التركيز على الإعلان المشترك الذي سيناقشه الزعماء خلال قمتهم يوم غد، والمفترض تقديمه للطرف الصيني خلال القمة الأوروبية – الصينية المقررة في بروكسل بداية الشهر القادم.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه “سيكون نقاش الغد فرصة للتفكير بكيفية تموضع الاتحاد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين”.

وحول مضمون الإعلان، أكد المصدر أن الاتحاد سيعلن عن استعداده توقيع اتفاق استثمار مع الصين بحلول عام 2020، إذ ما تم التوصل على حلول للقضايا الخلافية ومنها المتعلقة بالمعاملة المتكافئة للشركات، وحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية، والإصلاح المعمق لمنظمة التجارة العالمية.

ويتوجس الاتحاد الأوروبي من سعي الصين إلى “استغلال” تفاوت الآراء بين العواصم لتعميق نفوذها، خاصة في المجالات الرقمية والتجارية.

ورفض المصدر التعليق على رغبة إيطاليا بالانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، على الرغم من معارضة الدول الأوروبية والولايات المتحدة، موضحاً أن “الاتحاد الأوروبي ليس الاتحاد السوفيتي، فهو مجموعة بلدان ذات سيادة ومن حقها التواصل مع دول خارجية”.

ومن المقرر أيضاً أن يعلن الزعماء عن دعمهم لوثيقة المفوضية الصادرة قبل أسابيع بشأن مستقبل العلاقات مع الصين والتي ترى في بكين شريكاً هاماً، وفي الوقت نفسه منافساً حقيقياً يتعين إيجاد أرضيات تفاهم معه.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن قضايا السياسة الخارجية والتغير المناخي والطاقة ومحاربة الإرهاب والجريمة عبر الانترنيت تتصدر قائمة المسائل التوافقية بين بكين وبروكسل.

ويجد الاتحاد الأوروبي نفسه في موقف دقيق في ظل عدم تقدم المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتباين وجهات النظر تجاه التعاطي مع النفوذ الصيني.

ومن المقرر أن تبحث القمة في يومها الأول بالإضافة إلى الصين، تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، بينما تم وضع القضايا المالية والتغير المناخي على أجندة اجتماع اليوم التالي.