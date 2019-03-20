برلماني إيطالي يطالب بإستقالة عمدة روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – طالب برلماني إيطالي معارض، بإستقالة رئيسة بلدية روما فيرجينيا راجّي، على خلفية اعتقال اعضاء من مجلس البلدية اليوم بتهمة الفساد.

وكتب النائب ميكيلي أنتسالدي (من الحزب الديمقراطي)، على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، إن “على حركة خمس نجوم التي طالبت بشكل جماعي أمس باستقالة رئيس مقاطعة لاتسيو نيكولا تزينغاريتّي على خلفية تحقيق يتهمه فيه شخص ثالث، لم يتم التوصل حتى الآن الى أي أساس لاتهاماته”، والآن “اتساقاً مع ما حدث، يجب أن تطلب الحركة استقالته رئيسة البلدية وجميع إدارة قصر الكابيتول”.

وذكر النائب أنتسالدي، إن “إلقاء القبض على رئيس المجلس البلدي، وهو أحد كبار ممثلي حركة خمس نجوم، وهو في الحقيقة، الرجل الثاني في إدارة البلدية، يجب أن يكون سببًا كافيًا، وفقًا لطريقة تفكير الحركة، لإقالة مجلس إدارة البلدية”، وذلك “بعد أن شُملت العمدة بشكل قوي في التحقيق حول استاد روما الجديد، الى جانب مساعدها لوكا لانتسالوني”.

وتساءل أنتسالدي “ماذا سيقول اليوم، العديد من أعضاء خمس نجوم الذين أطلقوا تصريحاتهم أمس؟”، وأختتم بالقول “سنرى أيضًا كيف ستتصرف نشرات الأخبار، على غرار نشرة أخبار القناة الوطنية الأولى (راي1) التي أجرت الليلة الماضية تحقيقاً حول تزينغاريتّي”.