المفوضية الأوروبية تفرض 1.49 مليار يورو غرامة على غوغل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قررت المفوضية الأوروبية فرض غرامة مالية تصل إلى 1,49 مليار يورو على عملاق الإنترنت الأمريكي غوغل، بسبب انتهاك قواعد المنافسة الأوروبية واستغلال النفوذ، خاصة في مجال الدعاية عبر الشبكة العنكبوتية.

هذا ما أعلنته اليوم المفوضة المكلفة شؤون المنافسة ماغريت فيستاغر، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بروكسل، منوهة بأن شركة غوغل قد “عدلت ” من تصرفاتها في الفترة الأخيرة منذ أن بدأت المفوضية تفرض عليه غرامات بسبب مخالفات متعددة.

وأضافت فيستاغر: “نرى أن ممارسات غوغل غير قانونية بنظر قواعد المنافسة المعمول بها في أوروبا”.

ونفت المسؤولة الأوروبية أن يكون لدى بروكسل أي نظرة عدوانية تجاه الشركات الأمريكية، مكتفية بالقول بأن الاتحاد يرحب بهذه الشركات ولكن عليها احترام قواعد المنافسة المعمول بها داخل الاتحاد لفائدة المستهلك.

وتؤكد المفوضية أن المبالغ التي يتم تحصيلها من الغرامات المفروضة على الشركات المخالفة توضع في حسابات مصرفية مجمدة و يتم توزيعها على الدول وفق قواعد محددة ولكن بعد أن تستنفذ الأطراف المختلفة فرص الاستئناف.