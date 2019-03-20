الاتحاد الأوروبي يواصل استعداداته لانسحاب بريطانيا بدون اتفاق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية أن رئيسها جان كلود يونكر تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء البريطاني تريزا ماي.

وذكر المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، ماغاريتس شيناس، أن يونكر وماي ناقشا آخر تطورات ملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، حيث “أرادت السيدة ماي التشاور معه بشأن الخطوات المقبلة”.

ووفق مصادر إعلام بريطانية، فإن ماي تطلب من الاتحاد الاوروبي تأجيل خروج بلادها من التكتل الموحد إلى 30 حزيران/يونيو القادم

ويأتي اتصال ماي بيونكر قبل يوم واحد من موعد القمة الأوروبية المقررة في بروكسل والتي ستناقش، على ضوء مقترحات بريطانية مرتقبة، الخطوات القادمة في ملف بريكست.

وأشار سيناش إلى أن المفوضية الأوروبية ناقشت خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم التحضيرات المتسارعة لسيناريو انسحاب بريطانيا بدون اتفاق أو ما بات يُعرف اعلامياً بـ”بريكست قاس”,

ومضى قائلاً: ” أنجزنا كل التدابير التشريعية لاحتمالات عدم وجود اتفاق مع لندن، ويبقى أمامنا اقتراحان نعمل عليهما يتعلقان بتأشيرات الدخول القصيرة الأمد وموازنة عام 2019″.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر أوروبي مطلع أن الانتظار لازال سيد الموقف في بروكسل والعواصم الأوروبية ترقباً لما ستقدمه ماي غداً من مقترحات وطلب لتمديد بريكست.

ورفض المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، التكهن بما قد تحمله الأيام القادمة، ” حالة الغموض وعدم اليقين ليس ذنبنا، فلنتسلح بالصبر كما فعلنا دائماً”، على حد تعبيره.