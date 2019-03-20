السفير الصيني بإيطاليا: مبادرة الحزام والطريق انفتاح ضد الحمائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف السفير الصيني في إيطاليا، لي رويو، مبادرة الطريق والحزام بأنها “انفتاح ضد السياسيات الحمائية”.

وأوضح السفير خلال تقديم النسخة الإيطالية الجديدة لكتاب الرئيس الصيني شي جين بينغ، بعنوان “حكم الصين”، عشية وصول هذا الأخير إلى إيطاليا، أن المبادرة “تقوم على أساسا الانفتاح والشمولية والمنفعة المتبادلة”، وبفضل مذكرة التفاهم، سيكون هناك “مزيد من آفاق التنمية” للتعاون بين إيطاليا والصين.

وأشار سفير بكين لدى روما، الى ​​أن هدف مبادرة الحزام والطريق هو “كسر منطق الإنغلاق لمواجهة تحديات الحمائية والأحادية”، مبينا أن الفلسفة الكامنة وراء مشروع طريق الحرير الجديدة، هي “المشاطرة، لضمان إمكانية أن يصبح العالم والحكم الاقتصادي أكثر انفتاحاً على نحو متزايد”.

وأكد السفير لي رويو أن “المبادرة تتبّع مقاربة بعيدة الرؤية لنظام دولي قائم على المساواة”. وأردف، فـ”الدول المجاورة أصدقاء وشركاء يمكن التعاون معهم لكسر منطق الإنغلاق ومواجهة تحديات الحمائية والانفرادية، بهدف سلام دائم وأمن واسع النطاق، وتعاون مشترك من أجل مصير مشترك شعاره الغنى والازدهار”.

واختتم الدبلوماسي الصيني حديثه قائلاً، إن “الصين مستعدة في هذا السياق لتحمل مسؤولياتها إنطلاقا من كونها قوة عظمى”.