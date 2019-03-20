بريكست: ماي تطالب بالتمديد والمفوضية تتحدث عن إشكالات قانونية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – في الوقت الذي أعلنت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، عن قيامها ببعث رسالة إلى بروكسل لطلب تمديد أمد انسحاب بلادها من التكتل الموحد (بريكست)، تقول المفوضية أن الأمر سينطوي على مشاكل قانونية.

وتطلب ماي، حسب كلامها، أن يتم تمديد أمد بريكست إلى غاية 30 حزيران/يناير القادم، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً، أي 29 آذار/مارس الحالي.

وقد أكدت المفوضية أن تريزا ماي اتصلت برئيسها جان كلود يونكر، و شاطرته أفكارها بشان بريكست قبل القمة الأوروبية المقررة يومي غد وبعد غد.

وأشار ماغاريتس شيناس، المتحدث باسم المفوضية، إلى أن يونكر أبدى ملاحظات، خلال المكالمة الهاتفية، فبرأيه تاريخ 30 حزيران/يونيو يطرح عدة إشكاليات عملية وقانونية وسياسية.

وأوضح المتحدث: “يجب عدم تحديد تاريخ يتجاوز موعد الانتخابات الأوروبية المقررة في 26 أيار/مايو القادم”.

وترى المفوضية أن على الدول إعادة تنظيم الانتخابات على أساس الوجود البريطاني فيما لو تأجل بريكست إلى نهاية حزيران/يونيو.

وتقترح المفوضية أيضاً أن يتم تمديد بريكست لفترة محددة، أي فقط حتى غاية 23 آيار/ مايو حتى يتسنى إجراء الانتخابات البرلمانية الأوروبية في موعدها بدون مشاكل.

وكان يونكر ألمح في تصريحات سابقة إلى إمكانية عقد قمة أوروبية استثنائية على مستوى الدول الـ27 لدراسة تداعيات الطلب البريطاني.