وزير خارجية إيطاليا بشأن الصين: نحن بحاجة لمنافذ أوسع على السوق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إن بلاده تحتاج الى منافذ أوسع على السوق العالمية، في إشارة الى مبادرة الحزام والطريق الصينية.

هذا ومن المقرر أن توقع إيطاليا مذكرة تفاهم بشأن المبادرة، خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، لروما، المقرر أن تبدأ يوم غد الخميس.

وفي تصريحات صحافية لدى تركه مقر جمعية المصارف الإيطالية (ABI) الأربعاء، أضاف الوزير موافيرو أن الصين “لاعب مهم للغاية على الساحة العالمية، وهي أحد أهم الاقتصادات من ناحية النمو والحجم”. لذا “فمن المهم بالنسبة لإيطاليا أن تمتلك مزيداً من المنافذ الواسعة على السوق في هذا البلد الآسيوي”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن “معظم الاتفاقات (المقرر إبرامها مع الصين) تتعلق بهذه العناصر السالفة الذكر”، واختتم بالقول إن “هناك جوانب أخرى في الإتفاقات تتطلع الى إقامة علاقة منظمة في مجال التشاور المتبادل”.