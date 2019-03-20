الحكومة الايطالية: لا مخاوف أوروبية بشأن مبادرة الحزام والطريق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفت الحكومة الايطالية وجود تحفظات من دول أوروبية بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بمبادرة الحزام والطريق، المرجح توقيعها يوم السبت المقبل في مدينة باليرمو، حاضرة إقليم صقلية، خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لإيطاليا التي تبدأ غداً الخميس.

وأكد وزير الخارجية الايطالي، في مقابلة مع صحيفة محلية، على أنه، خلال اجتماع وزراء الخارجية الاخير في بروكسل “لم يثر أحد أي مخاوف بشأن المذكرة التي نحن على وشك التوقيع عليها”. وأضاف “في النقاش الذي دار خلال مجلس الشؤون الخارجية تبين أنه من الممكن وينبغي على الاتحاد الأوروبي إمتلاك استراتيجية موحدة ، لكن بينما ننتظر حدوث ذلك، تحافظ كل دولة على علاقاتها الثنائية”.

وبشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين مقارنة بالدول الاوروبية الكبرى الأخرى، قال رئيس الدبلوماسية الايطالية “نحن بحاجة إلى ملء فجوة، سواء من ناحية التبادل التجاري أو العلاقة الكلية”. وأعاد ميلانيزي التأكيد على أنه، خلال إجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين “لم يطرح أحد أسئلة حول طريق الحرير الجديد (مبادرة الحزام والطريق)، وقال إن “نص مذكرة التفاهم تداول علنياً، وهو نص نهائي كما أكد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي”.