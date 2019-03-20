سلامة في إحاطة لمجلس الامن: المؤتمر الوطني حاسم لإنهاء الازمة وأمور كثيرة على المحك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طرابلس- أعاد المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة، في إحاطة من طرابلس لمجلس الامن التابع للأمم المتحدة، التأكيد على أن الملتقى الوطني الليبي الجامع سيلتئم يومي 14 و15 نيسان/أبريل في ليبيا، وقال إنه “يشكل فرصة حاسمة لإنهاء الفترة الانتقالية التي بدأت قبل ثماني سنوات”.

وكان سلامة قد كشف في وقت سابق اليوم الاربعاء في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس عن موعد إنعقاد الملتقى الوطني الجامع، والذي سيحدد آجال الانتخابات السياسية في ليبيا، ومن المتوقع أن تجري قبل نهاية العام الحالي.

وقال سلامة، حسب الاحاطة التي نشرت نصها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “نعمل الآن، وقبل انعقاد الملتقى الوطني، مع العديد من الاطراف بغية ضمان أوسع مشاركة ممكنة في العملية السياسية. وقد تجلّى لنا أن الليبيين تحدوهم رغبة شديدة في توحيد مؤسساتهم في أسرع وقت ممكن. غير أنهم للأسف يواجهون قوى متنفذة تستفيد مادياً من حالة الفوضى والانقسام السائدة في البلاد ولذا فإنها تعزف عن العمل باتجاه التوحيد”.

وحذر المبعوث الاممي من أن “ثمة كثير من الأمور على المحك الآن، ومالم يتم اغتنام الفرصة التي يتيحها الملتقى الوطني لن يتبقى سوى خيارين محتملين، ألا وهما إطالة حالة الجمود أو اندلاع النزاع، وربما أيضاً تؤدي حالة الجمود هذه في النهاية الى نزاع محتوم. وربما يندلع النزاع في وقت أقرب من ذلك بكثير، حيث إن أي إخفاق الآن في المضي قدماً بالعملية السياسية يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن البلاد واقعة بشكل تام في قبضة قوة السلاح”. ولكنه أضاف بنبرة متفائلة “غير أنه في مقدورنا اليوم أن نحول دون الإنزلاق في هذه الهاوية”.

وقال سلامة “الملتقى الوطني يشكل فرصة حاسمة لجميع الأطراف من دون أي اسثناء لوضع خلافاتهم جانباً في سبيل إعلاء مصلحة البلاد وتوحيد صفوفهم وتجنب الحرب واختيار طريق السلام والازدهار”. واضاف “سيتم في الملتقى الوطني إختيار ما إذا ستتم المصادقة على الميثاق الوطني الذي كان نتاج العملية التشاورية التي تمت في إطار الملتقى الوطني. كما أنه سيرسم خارطة طريق لإنهاء الفترة الانتقالية وذلك من خلال انتخابات برلمانية تتزامن مع أخرى رئاسية، أو من خلال انتخابات تتم على مراحل. وسوف يقدم توصياته بشأن كيفية التعامل مع مشروع الدستور الذي أصدرته هيئة صياغة مشروع الدستور”.