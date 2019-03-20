توسك: تأجيل موعد بريكست لفترة قصيرة ممكن ولكن بشروط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، عن قناعته بأن تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لفترة قصيرة أمر ممكن ولكن بشروط محددة.

وكان توسك يدلي اليوم بتصريحات صحفية بعد أن تلقى رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، تطلب فيها تأجيل موعد بريكست لغاية 30 حزيران/يونيو القادم، مع التعهد بعرض اتفاق ستراسبورغ على مجلس العموم البريطاني للمصادقة عليه الأسبوع القادم.

ويتحدث توسك هنا عن “اتفاق” أُبرم بين ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في وقت سابق من الشهر الحالي في مدينة ستراسبورغ تضمن جملة ضمانات ملزمة قانونياً من جهة بروكسل بشأن شبكة الأمان، التي من شأنها تفادي حدود فعلية بين شطري جزيرة ايرلندا.

وقد تم الحاق هذه الضمانات بالنص الأصلي للاتفاق الذي يتوحد الأوروبيون حول رفض إعادة التفاوض بشأنه.

ومضى رئيس الاتحاد الأوروبي قائلاً: “أعتقد أن التمديد لفترة قصيرة ممكن، ولكن بشرط الحصول على تصويت إيجابي من مجلس العموم البريطاني الأسبوع القادم”.

وأشار توسك إلى أن الكلام عن تمديد لغاية نهاية شهر حزيران/يونيو يثير الكثير من التساؤلات والنقاط القانونية والسياسية، حيث “لا زال النقاش مفتوحاً بشأن مدة التأجيل”، على حد قوله.

وحول الخطوات القادمة، يأمل توسك أن يتفق زعماء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد على مدة التأجيل غداً، وأن يوافق مجلس العموم البريطاني على الاتفاق، ما يعني إمكانية المصادقة عل الموعد الجديد لبريكست بعملية كتابية دون الحاجة لقمة استثنائية.

وشدد توسك على أن الاتحاد الأوروبي لن يتخلى عن مسيرة بريكست في هذه المرحلة الدقيقة، وأنه سيتابع العمل بهدوء وصبر وحسن نية كما فعل دائماً.

هذا ويواصل توسك مشاوراته مع زعماء الدول الـ27 بعد تلقيه رسالة ماي، لبلورة موقف موحد بشأن تأجيل بريكست عشية القمة الأوروبية المقررة يومي غد وبعد غد في بروكسل.

هذا ومن المقرر أن يستمع الزعماء بعد ظهر غد لمداخلة من رئيسة الوزراء البريطاني، قبل أن يناقشوا بريكست مجدداً في جلسة منفصلة.