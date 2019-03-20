الصين تدافع عن سياساتها الاستثمارية في افريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-بكين- دافعت السلطات الصينية عن سياساتها الإستثمارية في القارة الافريقية نافية إتهامات بأنها تحمل دول القارة مستويات مرتفعة من الديون والوقوع فيما يعرف بـ فخ الديون.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، قنغ شوانغ في إفادة صحفية دورية، إنها إتهامات لا أساس لها ضد السياسة الصينية تجاه أفريقيا، ومنها أن مشروع خط سكة حديد مومباسا-نيروبي في كينيا سوف يترك البلد حاملا عبء الديون.

واستشهد المتحدث-حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الصينية الرسمية، بالرئيس الكيني أوهورو كينياتا، عندما قال إنه “في الأعوام الماضية، أصبحت العلاقات الكينية-الصينية أوثق بشكل أكبر كما أصبح التعاون بين البلدين أقوي في مجالات مثل الصناعة وبناء البنية التحتية”. و”يعد مشروع سكة الحديد واحدا من أكثر المشروعات طموحا في أفريقيا وأحدث تغييرات عظيمة في حياة الشعب الكيني، بحسب الرئيس الكيني”.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن “الصين تقدر التقييم العادل لقادة الكثير من الدول الأفريقية ومنها جيبوتي وكينيا وأصحاب الرؤية الثاقبة من كافة مناحي الحياة، للعلاقات الصينية-الأفريقية والتعاون الصيني- الأفريقي”. وقال إن “الصين ستكثف التعاون البراغماتي في المجالات المختلفة مع الدول الأفريقية في إطار مبادرة الحزام والطريق، وفي تنفيذ التوافق بين القادة الصينيين والأفريقيين على نحو مطرد، مع تعزيز التنمية المستمرة للشراكة التعاونية الإستراتيجية الشاملة بين الصين وأفريقيا”.

وأضاف قنغ “أننا نأمل في أن يولي المزيد من الدول اهتماما بأفريقيا حقا، وأن تعلق أهمية عليها، ويستثمروا بها مع العمل سويا مع الصين للمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في أفريقيا”.