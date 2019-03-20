كونتي يحذر من مخاطر إنتقال المقاتلين الاجانب لدول بشمال افريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي أن مقاتلي تنظيم (داعش) الاجانب العائدين من سورية يشكلون خطرا في مناطق جغرافية قريبة من إيطاليا جنوب المتوسط.

وقال كونتي، في لقاء مع طلاب جامعة (لويس غويدو كارلي) في روما، اليوم الاربعاء إن “من بين التهديدات الرئيسية، تلك ذات الطابع (الجهادي) الإسلامي”. واعتبر أنه مع تطور الوضع في سورية، وزوال التنظيم الارهابي جغرافيا، “الكثير من المقاتلين الاجانب يتنقلون في مناطق قريبة جغرافياً منا، ولهذا السبب أشعر بالقلق إزاء ليبيا ولن أستهين، على الإطلاق، من مخاطر عدم الاستقرار في الجزائر”.