نتنياهو لـ بومبيو: على المجتمع الدولي الاعتراف بالتواجد الإسرائيلي في الجولان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو انه “آن الأوان للمجتمع الدولي أن يعترف بالتواجد الإسرائيلي في الجولان وبأن الجولان سيبقى دائما جزءا من دولة إسرائيل”.

واشار في مستهل لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي بومبيو بالقدس، الى ان “إسرائيل والولايات المتحدة تعملان بتنسيق وطيد من أجل صد العدوان الإيراني على المنطقة وفي العالم”.

وقال “صد إيران سيساهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في إسرائيل وفي المنطقة وفي العالم. أثمن الدعم الأمريكي الكامل لإسرائيل للدفاع عن نفسها من التهديد الإيراني”.

واضاف نتنياهو”سنواصل اتخاذ إجراءات وفق الحاجة ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في سورية ولامتلاك أسلحة خطيرة هناك. حرية عملنا غير مقيدة ونثمن الدعم الأمريكي لعملياتنا، كما نحن ندعمها”.

‏وقال “كشفنا الأسبوع الماضي النقاب عن الجهود التي بذلها حزب الله وهو تنظيم موالي لإيران لإقامة شبكة إرهابية في سورية والجولان. يمكن التخيل ماذا كان يحدث لو إسرائيل لم تكن موجودة في الجولان، فعندئذ لكانت إيران موجودة على شواطئ بحيرة طبريا”.