رئيس جمهورية إيطاليا: بعد ثقافي لمبادرة الحزام والطريق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نوه رئيس الجمهورية الايطالية، سيرجو ماتاريلا إلى البعد “الثقافي” لمشاركة بلاده في مبادرة الحزام والطريق الصينية، مؤكداً في مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام صينية إلتزام إيطاليا، مع شركائها الأوروبيين والدوليين بالحوار مع الصين.

وقال ماتاريلا، قبل ساعات من وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روما، إن “طريق الحرير والمعرفة الجديد يكتسب أهمية أيضًا على المستوى الثقافي وعلى مستوى العلاقات بين الناس، والذي تنتقل عبره مشاريع ثقافية وأفكار وتبادل للمعرفة وفرص تكنولوجة وعلمية وعصرنة”.

ورأى ماتاريلا أن “تكثيف علاقاتنا الاقتصادية ينبغي أن يمر من خلال إطار مفتوح وشفاف قدر الإمكان، بحيث يمكن للنظم الاقتصادية في البلدين التعامل بطريقة متكافئة، متبادلة ومتوازنة، مع إزالة الحواجز، التي لا تزال تقف حجر عثرة أمام التدفقات التجارية”.

وأردف، من هذا المنطلق، فإن “إيطاليا ملتزمة، مع شركائها الأوروبيين والدوليين، بالحوار مع الصين للسماح للشركات من كلا الطرفين بالعمل بطريقة منصفة والتمكن من الوصول إلى أسواق الطرف الآخر، مع توفر نظم الحماية، على وجه الخصوص للاستثمارات وللملكية الفكرية وكذلك المبادئ والمعايير التي لا غنى عنها فيما يتعلق بالاستدامة من وجهة النظر الاجتماعية والاقتصادية والبيئية”.

وغادر الرئيس الصيني بكين في وقت سابق من اليوم الخميس في جولة أوروبية، تشمل إيطاليا وإمارة موناكو وفرنسا.