إيطاليا تدرس سحب الجنسية من سائق حافلة سنغالي الاصل بعد حادثة إختطاف وإضرام نار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر في وزارة الداخلية الايطالية بأن السلطات تعمل على التحقق من إمكانية سحب الجنسية الايطالية، بموجب المرسوم الأمني الحكومي الجديد، من سائق من أصول سنغالية إثر إختطافه صباح أمس الاربعاء لحافلة تلاميذ وإضرام النار فيها في بلدة على أبواب مدينة ميلانو.

وكانت قوات الشرطة قد تمكنت من التدخل في الوقت المناسب لإخراج التلاميذ من الحافلة قبل أن تلتهمها النيران، بعد تلقيها إتصال تلفوني من ذوي أحد التلاميذ الموجودين على متن الحافلة حينها.

ووجه الادعاء العام في ميلانو لـ أوسينيو سي (47 عاماً)، الذي نال الجنسية الايطالية في عام 2004، تهمة “محاولة إرتكاب مجزرة” كما أنها تحقق في كيفية مواصلته العمل كسائق حافلة مدرسية على الرغم من وجود سوابق بحقه تتعلق بالعنف الجنسي والقيادة مخموراً.

وعند إستجوابه حاول أوسينو سي التقليل من شأن أفعاله بالقول “إنه لم يرد إيذاء أي شخص بل الوصول بالحافلة إلى مطار ليناتي في ميلانو ويستقل من هناك طائرة إلى السنغال”. ووفق المحققين الايطاليين فإن أوسينو سي عزا فعلته إلى غضبه بشأن مصير المهاجرين الذي يموتون في البحر الابيض المتوسط وآخرها قضية سفينة (ماري يونيو)، التابعة لمنظمة غير حكومية، والتي رفضت السلطات الايطالية إنزال المهاجرين الـ49 المنقذين الذي كانوا على متنها.

وفي سياق متصل، إهتمت وسائل الاعلام الايطالية بتغريدة تهكمية بشأن هذه الحادثة كتبها جون دونالد ترامب، الابن الاكبر للرئيس الأمريكي، حيث قال فيها “لماذا لا يرحب أي بلد بالمزيد من الناس المحترمين مثل هذا الرجل”.