​​البابا: على نظام الصحة الإيطالي ضمان العلاج للجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا البابا فرنسيس الى أن “يوفر النظام الصحي لكل شخص المساعدة والوقاية، كحقوق شخصية للفرد”.

ولدى استقباله ممثلي الاتحاد الإيطالي لأطباء الأطفال في الفاتيكان، الخميس، أضاف البابا “أشجعكم على العمل لضمان ألا يضاف عدم المساواة إلى المشاكل الكثيرة التي يعاني منها الأشخاص الأضعف أصلا”، مشيداً بـ”الكفاءة العلمية، تمثل سمة أساسية لإحترافكم المهني”، فضلا عن “القدرة على الاصغاء والفهم وبث الثقة، والذي يعدّ جزءًا لا يتجزأ من مهنيّتكم أيضًا”.

وتأمّل البابا بالعمل الذي يؤديه أطباء الأطفال، قائلا “قبل الأطفال، يضعكم عملكم في اتصال دائم مع الوالدين، وهم أول من يصون ويهتم بشؤون مرضاكم”، والذين “لا يطلبون خبرتكم الطبية فقط”، لكنهم “يبحثون أيضًا عن الأمان من وجهة نظر إنسانية، ويعهدون إليكم أعزّ ما لديهم”.

أما من ناحية العلاقة بالأطفال، فقد ذكّر البابا بـ”إنهم مجهزون بهوائيات قوية، تلتقط بسرعة مدى الإهتمام بهم أو الإنشغال عنهم”، لأنه “ربما كانت وردية الطبيب قد أنتهت، أو يحاول إنهاء ما لديه بسرعة، أو البحث عن مريض يصرخ بشكل أقل”.

واسترسل البابا “أنتم أيضًا رجال ونساء لديهم ما يقلقهم، لكننا نعلم أنكم مدرَبون على الابتسام أيضًا، وهو ضروري لإعطاء الشجاعة وبث شعاع من الثقة لدى الصغار”، واختتم بالقول إنه “بذلك، تكون الأدوية أكثر فعالية أيضا”.