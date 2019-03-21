تريزا ماي: التمديد لفترة قصيرة يعطي مزيداً من الوقت للبرلمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت رئيسة الوزراء البريطانية أن الدافع وراء طلبها تأجيل موعد انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لفترة قصيرة يهدف إلى إعطاء مزيد من الوقت لبرلمان بلادها لتمرير اتفاق الانسحاب.

وكانت ماي تدلي بتصريحات صحفية اليوم لدى وصولها إلى مقر انعقاد القمة الأوروبية في العاصمة البلجيكية، حيث أقرت أنها لم تكن ترغب بهذا التمديد أساساً، ولكنها ستطلب تأجيل بريكست حتى نهاية شهر حزيران/يونيو القادم، من أجل العمل على تامين انسحاب منظم من التكتل الموحد.

وعبرت عن قناعتها بأن بريكست هو خيار الشعب البريطاني، فـ”على البرلمان الآن التحرك باتجاه تلبية تطلعات الشعب”، على حد قولها.

وأشارت ماي إلى أن بريطانيا ستبقى منخرطة في النقاش الأوروبي، حتى بعد انسحابها، خاصة في مجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحة أنها ستشارك اليوم وغداً في النقاشات الأوروبية بشأن العلاقات مع الصين والوضع في أوكرانيا.

ومن المقرر أن تلقي ماي كلمة اليوم أمام زعماء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، قبل أن يشرع هؤلاء بمناقشة طلب التأجيل وتداعياته.

وبالرغم من أن مسألة التأجيل تلقى قبولاً أجمالياً من الدول الأعضاء، إلا المدة المتاحة تبقى محل نقاش.

وكانت المؤسسات الأوروبية قد أكدت أن تأجيل بريكست ممكن ولكن لغاية 23 آيار/مايو القادم عشية الاستحقاق الانتخابي الأوروبي، رابطة في الوقت نفسه الموافقة على التأجيل بشروط أهمها تمرير البرلمان البريطاني لاتفاق الانسحاب في تصويت ثالث الأسبوع القادم.