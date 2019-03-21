إيطاليا: تفكيك عصابة إجرامية لتهريب المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن تفكيك عصابة إجرامية تعنى بتهريب المهاجرين، الذين كانوا يدفعون لها مبالغ تتراوح بين 3 ـ 5 آلاف يورو للمجيء إلى إيطاليا أو الذهاب إلى النمسا، ألمانيا أو سلوفينيا.

وأضافت المصادر ذاتها أن “الكشف عن العصابة تم من قبل عناصر الدرك (كارابينييري) في مدينة كاربي (مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال الوسط)، الذين نفّذوا تدابير وقائية ضد خمسة أشخاص، جميعهم من المقيمين في المدينة”، وذلك “بتهمة تشكيل تنظيم إجرامي ينشط في جرائم ادخال غير مشروع لمواطنين أجانب ونقلهم عبر الأقاليم الإيطالية والى بقية دول أوروبا”.

وذكرت المصادر أن “المجموعة كانت مؤلفة من أربعة إيطاليين واثنين من الأتراك، وقد نظمت ما لا يقل عن 12 رحلة، أدخلت عشرات الأشخاص إلى البلدان الأوروبية بشكل غير قانوني”، في “الفترة بين آب/أغسطس 2018، الشهر الذي بدأت فيه التحقيقات، وشباط/فبراير الماضي”.

وقالت المصادر الأمنية إنه “في بعض الحالات، كانت هناك أيضًا رحلات إعادة لأجانب مقيمين بشكل غير نظامي في إيطاليا”. وذكرت أن “من بين الموقوفين، مالك مقهى الإيطالي (45 عامًا) في كاربي، وهو أحد قادة المجموعة والمنظمين الرئيسيين للرحلات من تركيا إلى اليونان، ومن ثم على طول إيطاليا وعلى امتداد الساحل الأدرياتيكي نحو شمال أوروبا”.

كما أشارت المصادر الى “اعتقال مواطن تركي أيضاً (39 عامًا)، وهو المروج لنشاط التنظيم والمستفيد المباشر من الأرباح غير المشروعة”، والذي “كان يعنى بتجنيد المهاجرين السريين، إعطاء التوجيهات للسائقين والمرافقين في السفر، جمع الأموال، تحديد التعريفة للأشخاص المنقولين وتزويد المهاجرين بالوثائق المزيفة”.