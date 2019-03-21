رئيس البرلمان الاوروبي: إنضمام إيطاليا للحزام والطريق خطأ فادح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وصف رئيس البرلمان الاوروبي أنطونيو تاياني بـ”الخطأ الفادح” إنضمام الحكومة الإيطالية إلى مبادرة الحزام والطريق، والتي ستوقع روما مذكرة تفاهم بشأنها خلال زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للبلاد.

ورأى تاياني، القيادي في حزب سيلفيو برلسكوني المعارض (فورتسا إيتاليا)، في تصريح صحفي أنه “من الضروري عقد اتفاقات (مع الصين) على المستوى الأوروبي، وبالتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا”، في إشارة إلى شكوك بشأن أهداف المبادرة أبدتها بروكسل وواشنطن

وقال رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي، إنه “لا يمكن التنازل عن السيادة الوطنية للصينيين بحجة تصدير السلع الايطالية”.

وكانت الحكومة الايطالية قد نفت وجود تحفظات من دول أوروبية بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بمبادرة الحزام والطريق. وأكد وزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي، في مقابلة مع صحيفة إيطالية أمس الاربعاء، أنه، خلال اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين قبل يومين في بروكسل “لم يثر أحد أي مخاوف بشأن المذكرة التي نحن على وشك التوقيع عليها”. وأضاف “في النقاش الذي دار تبين أنه من الممكن وينبغي على الاتحاد الأوروبي إمتلاك استراتيجية موحدة، لكن بينما ننتظر حدوث ذلك، تحافظ كل دولة على علاقاتها الثنائية” مع بكين.