ماكرون: بريكست بدون اتفاق في حال تصويت سلبي بالبرلمان البريطاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زعماء الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد إلى الحفاظ على سيادة قرارهم و وحدة ووضوح موقفهم تجاه مسألة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وشدد الرئيس الفرنسي في تصريحات له لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل اليوم على أن تأجيل بريكست مشروط حكماً بتصويت البرلمان البريطاني لصالح اتفاق الانسحاب، الذي لن يُعاد التفاوض بشأنه، مضيفاً: “في حال جاءت نتيجة التصويت سلبية، سنتجه إلى بريكست بدون اتفاق”.

وأوضح أن بلاده جاهزة تقنياً وعملياً لاحتمال عدم وجود صفقة مع بريطانيا، ففرنسا وباقي الدول الأوروبية الـ27 لن تقبل بأن تشل قضية الانسحاب البريطاني تقدم المشروع الأوروبي، فالتمديد بدون رؤية واضحة أمر غير مطروح، برأيه.

وتطرق ماكرون أيضاً إلى موضوع العلاقة مع الصين، وهو المُدرج على جدول أعمال القمة اليوم، مؤكداً أن الوقت قد حان لما سماه بـ”يقظة أوروبية حقيقية” للدفاع عن المصالح وحماية السيادة الأوروبية.

وجاءت تصريحات باقي الزعماء الأوروبيين قبيل القمة في اتجاه كلام ماكرون، فالجميع منفتح على مبدأ التأجيل المحدود زمنياً، ولكن بشرط وجود مخطط واضح لدى البريطانيين، حيث يبقى “بريكست خيار الشعب البريطاني ويجب احترامه”، حسب تصريحات متطابقة لهم.

اما القضية التي تثير النقاش حالياً فتتعلق بمهلة التأجيل وشروطه، فالمفوضية الأوروبية تقول أن التأجيل قد يكون ممكناً فقط لغاية 23 آيار/مايو القادم، أي عشية الانتخابات التشريعية الأوروبية، وأن الأمر يجب أن يكون مشروطاً بموافقة مجلس العموم البريطاني على الاتفاق المبرم بين بروكسل ولندن في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وكانت ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قد توافقا في وقت سابق من هذا الشهر في ستراسبورغ على ضمانات ملزمة قانونياً، تم الحاقها بنص الاتفاق، وتتعلق بموضوع استخدام شبكة الأمان المفترض أن تتفادي عودة حدود فعلية بين شطري جزيرة ايرلندا.

ومن المقرر أن تتحدث رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، اليوم أمام نظرائها في الدول الـ27 مطالبة تأجيل موعد بريكست لغاية 30 حزيران/يونيو لاعطاء مزيد من الوقت لبرلمان بلادها لتمرير اتفاق الانسحاب.