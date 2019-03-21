قلق أوروبي من عنف قوى حماس الأمنية ضد المتظاهرين في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن القلق إزاء عنف قوى (حماس) الأمنية ضد المتظاهرين في غزة.

وقال الممثلون الأوروبيون في بيان مشترك وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “تُعرب بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها البالغ حول الاعتقالات والعنف المُستخدم من قِبَل قوات أمن حماس ضد المتظاهرين بمن فيهم الصحفيين وموظفي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمُدافعين عن حقوق الإنسان في غزة الأيام الماضية”.

وأضافوا “يجب احترام حق التظاهر السِلمي وحرية التعبير في غزة. قمع المتظاهرين بعنف هو أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف. يجب على سلطات الأمر الواقع في غزة أن تضمن استمرار التظاهرات السلمية وأن تتجنب اتخاذ أي أعمال إضافية تُساهم في تصعيد الوضع”.

وتابع الدبلوماسيون الأوروبيون “وفقاً لقرارات لمجلس وزراء الخارجية الأوروبيين، فإن بعثات دول الاتحاد الأوروبي تدعوا كافة الأطراف إلى اتخاذ خطوات سريعة لإحداث تغيير جذري للوضع السياسي والأمني والاقتصادي في قطاع غزة بما في ذلك إنهاء الإغلاق وفتح كامل للمعابر مع مراعاة الاعتبارات الأمنية الشرعية لإسرائيل”.