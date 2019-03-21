جمعية كاثوليكية: آثار فادحة لإعصار موزمبيق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت جمعية كاثوليكية إيطالية إن إعصار إيداي خلّف في موزمبيق مئات الضحايا وآلاف النازحين، وأن الوضع يعدّ حرجًا، وبشكل خاص في مدينة بيرا الساحلية (وسط)، وهي الأكثر تضرراً، حيث تفتقر إلى كل شيء، من مياه الشرب حتى الرعاية الصحية لعلاج المصابين.

جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، الموجودة في البلاد منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي، والتي رافقتها نحو السلام وساهمت بتطوير المشاريع الصحية، تسجيل القصر في دوائر النفوس، أعلنت أنها بدأت “بالفعل بالتحرك لجمع المساعدات”، فـ”هناك حاجة للأدوية والملابس والمواد الغذائية الأساسية كالأرز والدقيق”، لكن “تلزم أيضًا آلات لإزالة الأنقاض وبدء إعادة الإعمار”.

وقال رئيس الجماعة ماركو إيمپالياتسو في بيان، إنه “سيتم توزيع المساعدات من خلال شبكة متشعبة تشكلها العديد من فروع جماعتنا المنتشرة في جميع أنحاء البلاد”، وبالتحديد “في مدينة بيرا نفسها، التي لجأ إليها العديد من النازحين، حيث تلقوا الإسعافات الأولية”.

وذكر إيمپالياتسو أنه “ننتظر من إيطاليا وأوروبا استجابة عاجلة وسخية لاحتياجات هؤلاء السكان الذين يفتقرون إلى كل شيء”، فمن “الضروري إعطاء إشارة قوية للتضامن تجاه شعب يعيش إحدى أصعب لحظاته منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1992”.

وأشار رئيس سانت إيجيديو الى أنه “قبل كل شيء، فإن أكثر الفئات هشاشة وعرضة للخطر، هم كبار السن، المرضى، الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال”. وأردف “نحن نناشد شمال العالم وكل مواطن بأن يستجيب بسخاء، ويظهر أنه لا ينسى من يعاني مآسي التغيّرات المناخية، التي لم تحظ باستجابة وافية وتضامنية منذ فترة طويلة”.