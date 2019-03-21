رئيس الحكومة الإيطالية: نؤيد إرجاءً قصير الأمد لخروج بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي إن بلاده تؤيد منح المملكة المتحدة تأجيلًا “قصيراً” لتاريخ خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وفي تصريحات على هامش المجلس الأوروبي الملتئم في بروكسل الخميس، أضاف كونتي أن “موقفنا يؤيد منح مهلة قصيرة”، الأمر الذي “يمكنه بالتأكيد أن يكون مفيدًا”، بل “نحن على ثقة من أنه سيكون مفيدًا”، حيث “يتعين علينا انتظار تصويت البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل”.

وخلص رئيس الوزراء الى القول “نحن مع الخروج بإتفاق دائمًا”، مبينا أن “احتمال عدم التوصل إلى اتفاق، نعتبره أمراً غير مرغوب فيه”، لكن “القرار لا يعتمد علينا”.