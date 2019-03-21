مسؤول حقوقي إيطالي: تضامن وقرب من فتاة مسلمة تعرضت لإعتداء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو – أعرب مسؤول حقوقي إيطالي عن مشاعر التضامن والقرب من الفتاة المسلمة التي تعرضت لإعتداء في مدينة تورينو، شمال البلاد.

جاء هذا تعليقا على حادث الإعتداء الذي نُشر على الإنترنت من قبل شابة تورينية مسلمة، عن مواطنة إيطالية من أصل مغربي، قالت إنها تعرضت للإعتداء بالضرب بينما كانت في الحافلة مع اثنتين من صديقاتها الليلة الماضية، من قبل فتاة أخرى، قامت بتمزيق حجابها.

وبهذا الصدد، أضاف المستشار المختص بالحقوق في بلدية تورينو، ماركو جوستا “تحدثت الى فاطمة هذا الصباح، حيث قدمت لها ولأصدقائها من ضحايا العدوان تضامني الكامل”.

وتابع جوستا “أود أن أشكر جميع الأشخاص الذين كانوا مقربة من الفتاة في تلك اللحظة المظلمة، من السائق إلى الشرطة، وبشكل خاص، الركاب الذين كانوا على متن الباص، حيث نأوا عن أنفسهم من الموقف على الفور وأبدوا تعابير القرب”.