إسرائيل ترحب بقرار ترامب الاعتراف بسيادتها على الجولان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – رحبت إسرائيل مساء اليوم الخميس، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادتها على مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها عام 1967.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو في بيان “في الوقت الذي تسعى فيه إيران لاستخدام سورية كقاعدة لتدمير إسرائيل، اعترف الرئيس ترامب بجرأة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان”. واضاف “شكرا الرئيس ترامب”.

وكان ترامب كتب في تغريدة على حسابه في (تويتر) “بعد 52 سنة، آن الأوان للولايات المتحدة للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة الأهمية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي!”.

وجاء قرار ترامب بعد يوم من اجتماع نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وقبل ايام من اجتماعه مع ترانب في البيت الأبيض يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

وكان منافسون لنتنياهو في الانتخابات المقررة الشهر المقبل اعربوا عن مخاوفهم من صدور اعلان ترامب هذا عشية الانتخابات لدعم نتنياهو في الانتخابات.

وكانت إسرائيل أعلنت في العام 1981 سيادتها على الجولان المحتلة ولكن العالم رفض هذا القرار.