رئيس الوزراء الإيطالي: سأحيط شركاءنا الأوروبيين بالإتفاق مع الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي إنه سيقدم إحاطة للشركاء في الإتحاد الأوروبي حول الإتفاق الذي تزمع بلاده إبرامه مع الصين.

وفي تصريحات على هامش المجلس الأوروبي الملتئم في بروكسل الخميس، أضاف كونتي أنه “لا يجب على إيطاليا أن تقنع أي شخص في الاتحاد الأوروبي بمذكرة التفاهم، التي تستعد روما للتوقيع عليها مع الصين”.

وذكر رئيس الوزراء أن “الاتفاقية يمكن التوقيع أو عدم التوقيع عليها، لقد قررنا التوقيع”. ومع ذلك “وبما أننا في أسرة، فسوف أبلغ الشركاء بما نقوم به”. وخلص الى القول “لكن من الواضح أننا في اتفاق تام، حول أنه لا توجد أية مشكلة”، في الأمر.

هذا ومن المقرر أن توقع إيطاليا على مبادرة الحزام والطريق الصينية خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لروما هذين اليومين.