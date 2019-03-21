عمدة باليرمو: على سالفيني أداء مهام الوزير بدلاً من الترويج لثقافة لاإنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قال رئيس بلدية باليرمو ليولوكا أورلاندو إن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني يواصل الاستفادة من الحصانة البرلمانية، وسيكون من الأحرى به أن يؤدي مهام وزير الداخلية، بدلاً من الترويج لثقافة مجرمة ولا إنسانية”.

جاء هذا رداً على تصريحات لسالفيني، قال فيها متحدثًا عن السفينة (ماري يونيو)، بأنها “سفينة المراكز الاجتماعية”.

وفي معرض حديثه عن التحقيق الذي فتحته نيابة أغريجينتو عن سفينة المنظمة غير الحكومية الإيطالية انقذت 49 مهاجرا ونقلتهم الى جزيرة لامبيدوزا، أضاف أورلاندو، “إنني أطلب من المحققين إن يروا إن كان من المناسب تمديد تحقيقهم هذا ليشملني أنا أيضًا، لأنني أشعر بالتواطؤ التام في هذه المبادرة”، إعرابا منه عن التأييد التام للنشاط الإنساني للسفينة.

وذكر العمدة أن “على متن سفينة (ماري يونيو)، الى جانب العلم الإيطالي، يرفرف علم باليرمو أيضًا”. وأردف “نحن جميعا شركاء في إنقاذ الأرواح البشرية”، واختتم مشددا على “الحاجة إلى أوروبا تصون الحقوق”.