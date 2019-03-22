الاتحاد الأوروبي: الجولان السوري ليس جزءاً من الأراضي الإسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الاتحاد الأوروبي على أنه لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في حزيران/يونيو عام 1967، بما في ذلك الجولان السوري، منوها بأن هذا الموقف لم يتغير.

وأشار متحدث باسم الاتحاد، في معرض رد على سؤال وجهته له (آكي) الإيطالية للأنباء، إلى أن موقف الاتحاد يتماشى تماماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي، مضيفاً: “لا نعتبر الأراضي المحتلة بما فيها مرتفعات الجولان جزءاً من الأراضي الإسرائيلية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد، في احدى تغريداته، بأن الوقت قد حان للاعتراف بسيادة إسرائيل الكاملة على مرتفعات الجولان ، ما استدعى ترحيباً اسرائيلياً فورياً.