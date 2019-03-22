ستيف بانون يحذر من “الجشع الصيني للسيطرة على العالم”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر المستشار الاستراتيجي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمؤيد للتيارات القومية اليمينية، ستيف بانون مما وصفها بـ”الاستراتيجية الصينية الجشعة للسيطرة على العالم”.

ورأى بانون، في ندوة مساء الخميس بالعاصمة الايطالية روما، أن مبادرات مثل (الحزام والطريق) أو شركات مثل هواوي للإتصالات “ستمنح الصين السيادة على العالم”.

كما إنتقد بانون “حزب دافوس”، في إشارة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينظم سنويا بالمنتجع السويسري، كونه وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ بـ”منقذ العولمة”.

وأشار بانون، إلى أن وزير الداخلية (زعيم حزب الرابطة، شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم والأقل حماساً للإنضمام لمبادرة الحزام الطريق) “ماتيو سالفيني حسنا فعل، عندما طالب بدارسة متأنية للملفات قبل إعطاء الضوء الأخضر للاستثمارات الصينية في إيطاليا”.

وأضاف بانون “أنا أحث الإيطاليين حقًا على النظر إلى النموذج الصيني الإفتراسي، والذي يشبه (شركة الهند الشرقية) الإنجليزية السابقة”، أداة الاحتكار للمستعمر البريطاني على التجارة مع الهند وجميع مستعمراتها بجنوب شرق آسيا.