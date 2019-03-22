شارل ميشيل حول بريكست: التأجيل فرصة أخيرة للبريطانيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، أن إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بدون اتفاق لا تزال قائمة رغم القرار الصائب الذي توصل إليه زعماء الدول الـ27 يوم أمس بتأجيل الأمر إلى ما بعد 29 آذار/مارس الحالي.

واعتبر ميشيل في تصريحات له اليوم لدى وصوله إلى مقر القمة الأوروبية التي تتابع اعمالها في بروكسل، أن التأجيل يمنح رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بعض هوامش المناورة مع الإبقاء على احتمال غياب الاتفاق قائماً، ” وهو ما يأمل الجميع تجنبه”، على حد قوله.

ويتحدث المسؤول البلجيكي هنا عن قرار الزعماء منح بريطانيا تأجيلاً محدوداً لبريكست حتى 22 آيار/مايو القادم، شريطة أن يوافق مجلس العموم البريطاني على اتفاق الانسحاب، أما في حال رفض الاتفاق، فيُحدد التأجيل لغاية 12 نيسان/أبريل حيث يتعين على البريطانيين اتخاذ قرار حول ما اذا كانوا يرغبون بإجراء انتخابات أوروبية.

ومضى قائلاً: ” إنها فرصة أخيرة للبريطانيين، إن لم تكن الأخيرة، فعليهم أن يقولوا لنا ماذا يريدون”.

ولم يخف ميشيل غضبه تجاه مواقف نواب مجلس العموم البريطاني الذي يساهمون في إطالة أمد الغموض، ما يؤدي برأيه، إلى تعميق حالة الشك بين المواطنين والشركات على ضفتي المانش.

وأشار ميشيل إلى أن احتمالات بريكست بدون اتفاق، والتي لا تزال حقيقية وقائمة، تحتم على الأوروبيين مزيداً من التعاون، ومن هنا دعوته لاجتماع وزراي استثنائي في بروكسل الأسبوع القادم.

ودعا ميشيل باسم زعماء الدول الـ27 أعضاء مجلس العموم البريطاني إلى تبني موقف عقلاني ومسؤول، ملاحظاً أن العديد من هؤلاء يتحركون بموجب مصالح سياسية خاصة.