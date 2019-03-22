الرئاسة الفلسطينية: لا قيمة للقرارات الامريكية المخالفة للقانون الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن لا قيمة للقرارات المخالفة للقانون الدولي التي تتخذها الإدارة الأمريكية في اشارة الى اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بضم اسرائيل لمرتفعات الجولان السورية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة “إن شرعية القدس والجولان يحددها الشعب الفلسطيني والشعب السوري”.

وأضاف في بيان، الجمعة “إن أية قرارات تتخذها الادارة الاميركية مخالفة للقانون والشرعية الدولية لا قيمة لها، ولن تعطي الشرعية للاحتلال الاسرائيلي وستبقى حبرا على ورق”.

واعتبر ابو ردينه إن “التصعيد الإسرائيلي والذي يقابله انحياز أميركي أعمى سيؤدى إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، ولن يتحقق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم إلا اذا طبقت قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية الداعية لانسحاب إسرائيل من الاراضي العربية المحتلة كافة مقابل تحقيق السلام مع الدول العربية والإسلامية”.

ومن جهته رأى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات أن “الرئيس ترامب كسر مبدأ عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة . هذا المبدأ الذى كان نواة قرار مجلس الامن ٢٤٢ لعام ١٩٦٧”. وأضاف في بيان “انه زمن الأخلاق والمثل المزيفة.زمن صناع قرار يختبئون وراء التوراة لتخبئة فسادهم،وصفقاتهم العقارية.تستطيع أي دولة الان ان ملكت القدرة العسكرية احتلال أراضي دول اخرى”.

وتابع عريقات”انه زمن صناع قرار يعتقدون انهم توراتيون ، رؤساء، وزراء خارجية ، أعضاء مجلس شيوخ وسفراء .مرحبا بكم فى عالم الفوضى، والانحطاط ، والبلطجة والابتزاز . عالم ما بعد اخبار القانون الدولي”. وقال المسؤول الفلسطيني ” هكذا يحضرون الأرضية لصفقة القرن (العرب يجب ان يتصببوا عرقا، انهم منقسمون ومجزئون ويعتقدون ان إيران تشكل تهديدا وجوديا عليهم )، هكذا يفكر ترامب. وهؤلاء الذين يعتمدون عليه فى بقائهم سرعان ما سيختفون”.