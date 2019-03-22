كونتي: مبادرة الحزام والطريق ستعزز علاقاتنا مع الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بكين- قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الحالية لإيطاليا “ستعزز فرص تعاون ثنائي أقوى في إطار مبادرة الحزام والطريق”، والتي سيوقع الجانبان على مذكرة تفاهم بشأنها يوم غد السبت.

وأوضح كونتي، في مقابلة مع وسائل إعلام صينية، أن “العلاقة بيننا تعود إلى أزمنة سحيقة، لأن ثقافتي البلدين تمتدان إلى ما قبل ألف أو ألفي عام”، مضيفا أن زيارة شي جين بينغ الحالية هي الأولى لرئيس منذ عقد من الزمن.

واستطرد “تؤمن إيطاليا بأن علاقتنا طيبة للغاية بالفعل، وأن فرص التعاون ستزداد” بفضل مبادرة الحزام والطريق.

وتابع “الرئيس (الإيطالي) سيرجو ماتاريلا كان في الصين في 2017، وأود أن أذكِّركم بأننا، في العام المقبل 2020، سنحتفل بالذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية.”

وأوضح أن الزيارة والتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق يمثلان جانبا في إطار العلاقات “القوي للغاية بالفعل”.

ووصل الرئيس الصيني إلى روما مساء أمس الخميس، المحطة الاولى لجولته الاوروبية التي تشمل إمارة موناكو وفرنسا، واستقبله قبل ظهر اليوم نظيره الايطالي ماتاريلا بمقر رئاسة الدولة (قصر كورينالي)