بلجيكا: إحياء الذكرى الثالثة لهجمات بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تحيي بلجيكا الذكرى الثالثة لهجمات بروكسل التي طالت في مثل هذا اليوم من عام 2016 كل من قاعة المغادرة في المطار الدولي واحدى محطات مترو الأنفاق الرئيسية ما أدى إلى سقوط 32 قتيلاً و340 جريحاً من جنسيات مختلفة.

وقد أقيمت مراسم لإحياء هذه الذكرى في مبنى المطار، حيث حضر ممثلون عن رجال الإطفاء والحماية المدنية وكذلك عدد كبير من المصابين وأهالي الضحايا، بينما شهدت محطة مترو الأنفاق إزاحة الستار عن لوحة تذكارية تحمل أسماء القتلى الذي سقطوا جراء الهجوم في نفس المكان.

وقد وقف المشاركون في هذه المراسم دقيقة صمت احتراماً لذكرى الضحايا، وألقى بعض من أهالي القتلى والمصابين كلمات تعبر عن شعورهم بالحزن والغضب بعد ثلاث سنوات من الحادث.

وفي هذا الإطار، عبر عمدة مدينة بروكسل فيليب كلوز، عن تأثره العميق جراء الهجوم الإرهابي الذي ضرب البلاد، فـ”لن ننسى هذا الحادث الرهيب، وتبقى أفكارنا مع كافة الضحايا وعائلاتهم”، حسب تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ولا زال عدد كبير من المصابين في هذا الهجوم يخضعون لعلاجات وعمليات جراحية في المشافي، فيما تواجه السلطات المحلية والفيدرالية وشركات التأمين انتقادات شديدة بسبب المماطلة في التعامل مع احتياجات الضحايا وتقديم التعويضات المناسبة.

هذا ومن المتوقع أن تنطلق محاكمة من بقي على قيد الحياة من منفذي هجوم بروكسل والمنخرطين فيه بداية العام القادم وستدوم ستة أشهر.