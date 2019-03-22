حماس تدين إعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- قالت حركة (حماس) الفلسطينية إنها “تدين بشدة اعتراف الرئيس الأمريكي ترامب بسيادة الكيان الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل”.

ورأت الحركة، في تصريح صحفي الجمعة، أن هذا الاعتراف “يعكس سياسة الغطرسة والهيمنة الأمريكية في المنطقة لشرعنة الاحتلال الإسرائيلي، وتدمير ونهب مقدرات الأمة، وفرض وقائع على الأرض من شأنها صناعة أزمات جديدة لا تخدم مطلقا الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأضاف البيان “تؤكد الحركة أن الكيان الإسرائيلي لا سيادة له ولا شرعية على أي شبر من الأرض العربية والإسلامية، وسيبقى قوة احتلالية عنصرية ومصدرا للإرهاب؛ تستدعي تكاتف كل الجهود، وتسخير كل المقدرات والطاقات لمقاومته وعزله وكنسه وفضح مخططاته، وعلى العالم أجمع أن يفهم جيدا أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار إلا بإنهاء الاحتلال”.