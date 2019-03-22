البابا يبرق معزياً بضحايا غرق عبّارة في الموصل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعرب البابا فرنسيس عن تعازيه لضحايا غرق عبّارة على نهر دجلة في مدينة الموصل (شمال العراق)، الذي وقع أمس.

وقد أعلنت مصادر عراقية يوم أمس الخميس، “وفاة أكثر من 90 شخصاً، فضلاً عن فقدان العشرات، إثر غرق عبّارة تقل عائلات وسط نهر دجلة في مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق شمال البلاد، لمناسبة احتفالات عيد نوروز”.

وقال البابا في برقيته “إنني في غاية الحزن لتلقي نبأ فقدان كل هؤلاء الأشخاص حياتهم، إثر غرق العبّارة المأساوي في نهر دجلة في الموصل”، معربا عن “التضامن ومشاطرة الحزن على الضحايا”، ورفع “الصلاء لأجل السلطات المحلية وموظفي خدمات الطوارئ”.

وخلص البابا بيرغوليو بـ”استحضار النعم الإلهية، وطلب الشفاء العاجل والقوة والعزاء للشعب العراقي بأسره”.

هذا وقد ذكر مصدر أمني من الموصل أن “العبارة الغارقة كانت تقل حمولة أكثر من طاقتها، التي تبلغ نحو مائة شخص فيما كانت تقل 200 شخص تقريباً”.

ويأتي الحادث بعد يوم واحد من تحذير وزارة الموارد المائية، المواطنين للانتباه إثر فتح بوابات سد الموصل بسبب زيادة التخزين.