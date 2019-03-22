الرئيس الإيطالي: أمل بتبادلات تجارية مربحة لشعبنا وللصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا عن “الأمل بأن تتبارى الشركات الإيطالية والصينية إسهاماً في تطوير تبادلات تجارية مثمرة ومنظمة، تعود بالربح على شعبينا”.

وفي تصريحات بمقر الرئاسة، قصر (كويرينالي) مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، متحدثًا أمام وفد من رجال الأعمال الإيطاليين والصينيين، أضاف رئيس الجمهورية “إن توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين إيطاليا والصين كجزء من مبادرة الحزام والطريق، إشارة تدل على اهتمام الحكومة الإيطالية بهذه المبادرة”، وهي “بمثابة بيئة مثالية لزيادة حجم التعاون بين الشركات الإيطالية والصينية”.

وذكر الرئيس ماتّاريلا، أن المبادرة تمثل أيضا، “تحفيزاً لاهتمام الهيئات التجارية الصينية الهامة للقيام باستثمارات مثمرة في إيطاليا، وتحقيق أنماط ملموسة لفتح السوق الصينية على المشغلين الإيطاليين”.