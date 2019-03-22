رئيس حكومة إيطاليا: طلبت من ماكرون تجاوز مبدأ ميتران لحماية إرهابيينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “تجاوز مبدأ” الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران، في ضمان الحماية للإرهابيين الإيطاليين الفارّين من وجه العدالة.

وفي تصريحات عند نهاية الاجتماع الثنائي مع الرئيس الفرنسي، في بروكسل الجمعة، أضاف كونتي “تحدثت مع ماكرون عن إرهابيينا المتواجدين في فرنسا”، وقد “أجمعنا الرأي حول حقيقة وجوب لقاء وزراء العدل في بلدينا لهذا الغرض”.

وأوضح رئيس الحكومة أن “وزيرا العدل سيجتمعان حول هذا الأمر، وسيقيمان الوضع من الناحية الفنية”، مبينا أن الرئيس الفرنسي “أظهر انفتاحاً على هذا الصعيد أيضًا”. واختتم بالقول “ومع ذلك، فلم نتحدث عن حالات محددة”، بل “نحن نعطي توجيهات وإشارات، لكننا نترك الأمر لذوي الاختصاص، أي وزراء العدل”.