البطريركية الكلدانية تبعث رسالة تعزية لأهالي الموصل المنكوبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ قالت بطريركية بابل للكلدان، إن “الكنيسة الكلدانية في العالم تعرب لاهالي الموصل المنكوبة عن قربها وتضامنها معهم، بفاجعة غرق العبارة في نهر دجلة يوم الخميس 21 آذار/مارس 2019، والتي راح ضحيتها نحو 100 شخص معظمهم من النساء والأطفال”.

واضافت البطريركية في بيان يحمل توقيع البطريرك الكردينال لويس روفائيل ساكو “اننا إذ نتقدم من عائلات ذوي الضحايا بخالص تعازينا، نسأل الله ان يغمرهم برحمته الواسعة ويشفي الجرحى”.

وفي هذه المناسبة “ندعو كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والدينية في المحافظة، الى رص الصف من اجل دعم الامن والاستقرار في هذه المدينة التي قاست الكثير، كما ندعو إلى السعي للحصول على كامل حقوق المحافظة لإعمار ما تهدم من البنى التحتية وبيوت المواطنين”، فـ”ما حصل لها كان زلزالا مدمرا ولا بد من شحن الهمم والقيام بحملة تمويل دولية لاستعادة الموصل كما كانت وافضل وخصوصا ان هذه العملية المكلفة تفوق قدرات الدولة العراقية”.

واختتم البطريرك ساكو بالقول “يا رب السلام ارحمهم وامنح بلادنا السلام”، في إشارة الى الضحايا.