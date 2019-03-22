توسك ويونكر: يتعين اصلاح الخلل في علاقاتنا مع الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شدد زعماء المؤسسات الأوروبية ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد على أهمية العمل من أجل معالجة ما يعتبرونه خللاً في علاقاتهم مع الصين، وذلك في أفق القمة الأوروبية – الصينية المقررة في بداية الشهر القادم في العاصمة البلجيكية.

وكان المسؤولون الأوروبيون قد ناقشوا خلال اليوم الثاني من قمتهم المنعقدة منذ بعد ظهر أمس في بروكسل، العلاقات مع الصين والتحضيرات للقمة القادمة، مشددين على أهمية تعزيز مجالات التعاون المشترك خاصة في مجالات السياسة الخارجية ومحاربة الإرهاب والجريمة عبر الانترنيت، بالتوازي مع العمل على رأب الصدع التجاري والاقتصادي الماثل بين بكين وبروكسل.

وأشار رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع رئيس الاتحاد دونالد توسك، إلى أن الاتحاد يعتبر الصين شريكاً هاماً ومنافساً قوياً في الوقت نفسه، “هناك عدم تناسق وهذا يؤدي لخلل في التوازن الأمر الذي يتعين معالجته”، وفق كلامه.

ويعني يونكر بهذا الكلام القيود التي تخضع لها الشركات الأوروبية في حال نجاحها دخول السوق الصينية وعدم وجود قواعد منافسة متوازنة ومتكافئة بين كافة الشركات المحلية والأجنبية، ومنها الأوروبية، العاملة في الصين.

وتحدث المسؤول الأوروبي أيضاً عن ضرورة تعزيز الحوار مع الصين من أجل التوصل إلى إصلاح معمق لمنظمة التجارة العالمية، وذلك انطلاقاً من رغبة الاتحاد بالحفاظ على نظام تجاري عالمي عادل ومنفتح ومبني على القواعد.

وأكد رئيس المفوضية أن بروكسل تأمل توقيع اتفاق حول الاستثمار مع الصين العام القادم أو العام الذي يليه.

هذا ومن المقرر أن يلتقي يونكر الأسبوع القادم في باريس بالرئيس الصيني، على هامش اجتماع يستضيفه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل القمة الأوروبية – الصينية.

وكان الموضوع الصيني قد أرجأ من مساء أمس إلى اليوم بسبب طول أمد مناقشات خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، وحسب ما قال يونكر ممازحاً “مناقشة العلاقات مع الصين كانت أسهل من بريكست، ليس لأن الصين تريد الانضمام إلينا، بل لأنها لا تريد تركنا”.