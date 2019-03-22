جمعية بابوية: إنارة 4 مدن إيطالية بالأحمر استذكارا للمسيحيين المضطهدين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قالت جمعية بابوية إن أماكن في “أربع مدن إيطالية ستصطبغ بلون دماء المسيحيين المضطهدين في نهاية الأسبوع الجاري”.

وبمناسبة اليوم الـ27 للصلاة والصوم لذكرى المبشرين الشهداء، الذي يمرّ في 24 آذار/مارس، تنظم جمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية (ACS) أربع مبادرات مختلفة في ألبينغا (مقاطعة ليغوريا ـ شمال)، لينيانو وسان ريمو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال)، بستويا (مقاطعة توسكانا ـ وسط).

وأضافت الجمعية البابوية في بيان أنه “سيتم يومي 23 و24 تنظيم حدث: لنضيء لينيانو بالأحمر استذكاراً للشهداء المسيحيين”، الذي “ترعاه (ACS) مع رعية البلدة ومركز سان مانيو الثقافي”. وأن “المبادرة التي ترعاها بلدية لينيانو، ستبدأ بأمسية صلاة وتأمّل، تهيئة لإنارة كنيسة الروح القدس المخلص، بعد ظهر يوم السبت 23”.

وتابعت “يوم الأحد 24، ابتداءً من الساعة 6 مساءً، سيكون هناك حدث في المدينة، يتحدث خلاله مدير (ACS) إيطاليا أليساندرو مونتيدورو، عمدة المدينة جانباتّيستا فراتوس، ومسؤول رعية سان مانيو، المونسنيور أنجيلو كيراتي”، تتبع ذلك “إنارة مبنى البلدية والنافورة في ساحة سان مانيو بضياء حمراء”.

وذكرت الجمعية أن “ليلة 23 على 24 آذار/مارس، ستتم إضاءة كاتدرائية ألبينغا، ومحمية مادونا ديلا كوستا في سانريمو باللون الأحمر، استذكارا للمبشرين الشهداء لعام 2018، وجميع المسيحيين الذين فقدوا حياتهم في السنة نفسها بسبب عيش إيمانهم”.

وأشارت (ACS) الى أن “مدينة بيستويا ستشهد مساء يوم 23 آذار/مارس ستتم إنارة كاتدرائية سان تزينو، تتخللها أمسة صلاة برئاسة أسقف المدينة، المونسنيور فاوستو تارديللي، وبحضور الأب إيهاب الراشد، من أبرشية الروم الملكيين في دمشق”، الذي “سيدلي بشهادته عن الأوضاع في سورية”.